Обвал российского рубля возобновился
09:43, 09 февраля 2016Фондовый рынок
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Вслед за ним снижаются и фондовые индексы РФ.
REUTERS
На торгах во вторник, 9 февраля, на Московской бирже рубль возобновил падение.
Так, курс доллара уже укрепился на 40 коп. - до 78,95 руб.
Курс евро поднялся на 47 коп. - до 88,38 руб.
Читайте такжеРоссийская экономика не выдержит курса выше 80 рублей за доллар - Economy TimesВслед за рублем упал и фондовый рынок России.
Индекс РТС просел на 0,49% - до психологической отметки 700,58 пункта.
8 февраля российский рынок акций упал по основным индексам на фоне снижения цен на нефть ниже 33,5 доллара за баррель и ослабления рубля (примерно на 1 рубль).
Индекс ММВБ к закрытию снизился на 2,04% - до 1744,27 пункта, индекс РТС - на 3,01% - до 704,03 пункта.
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