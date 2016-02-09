Обвал российского рубля возобновился

На торгах во вторник, 9 февраля, на Московской бирже рубль возобновил падение.

Так, курс доллара уже укрепился на 40 коп. - до 78,95 руб.

Курс евро поднялся на 47 коп. - до 88,38 руб.

Читайте такжеРоссийская экономика не выдержит курса выше 80 рублей за доллар - Economy TimesВслед за рублем упал и фондовый рынок России.

Индекс РТС просел на 0,49% - до психологической отметки 700,58 пункта.

8 февраля российский рынок акций упал по основным индексам на фоне снижения цен на нефть ниже 33,5 доллара за баррель и ослабления рубля (примерно на 1 рубль).

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 2,04% - до 1744,27 пункта, индекс РТС - на 3,01% - до 704,03 пункта.