На фоне падения Nikkei доходность японских облигаций впервые стала негативной

Доходность японских гособлигаций впервые стала негативной на фоне падения токийского индекса Nikkei, что способствовало росту спроса инвесторов на надёжные долговые обязательства, сообщает Рейтер.

Доходность десятилетних японских бондов достигла минус 0,010 процента. Это стало первым случаем, когда доходность облигаций государства-члена G7 приняла негативные значения, хотя немецкие бонды приблизились по этому показателю к японским, достигнув 0,05 процента в прошлом году.

Японские бонды с пятилетним сроком погашения упали до рекордных минус 0,225 процента, в то время как доходность двухлетних облигаций составляла минус 0,215 процента - это первый случай, когда пятилетние бумаги приносили меньший доход, чем двухлетние.

"Взаимозамена доходности двухлетних и пятилетних облигаций отражает постоянство спроса инвесторов, в особенности зарубежных, на краткосрочные долговые обязательства",- сказал Катсутоси Инадоме, старший стратег по фиксированной доходности в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Японские государственные облигации уже скатывались до минимальной отметки в 1998 и 2003 годах. Однако в обоих случаях за подъёмом рынка последовал резкий, устойчивый всплеск доходности облигаций.