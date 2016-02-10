Минфин намерен оценить риски от работы госпредприятий

Министерство финансов намерено оценить фискальные риски от работы госпредприятий для минимизации негативного влияния деятельности этих предприятий на бюджет и фискальную политику страны в целом.

Согласно сообщению на сайте министерства, 9 февраля состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по управлению фискальными рисками с участием представителей немецкой делегации. В состав рабочей группы также вошли представители Министерства финансов, Министерства экономики, Фонда государственного имущества, Министерства инфраструктуры, Министерства аграрной политики, Министерства топлива и энергетики.

Министерство отметило, что на сегодня в Украине существует более 3 340 предприятий государственной собственности, из которых работают только 55%. При этом госпредприятия, осуществляющие активную экономическую деятельность, понесли в 2014 году убытки в объеме 115 миллиардов гривень, что составляет 7,2% от ВВП страны.

Министерство напомнило, что данные предприятия владеют активами суммарной стоимостью 870 миллиардов гривень, или 22% от ВВП, при этом общий объем дивидендов, уплаченный ими в бюджет по результатам 2014 года, составляет лишь 0,7% от общего объема доходов госбюджета.

Минфин отметил, что низкая эффективность государственных предприятий создает значительные фискальные риски для бюджета страны. Среди основных рисков, министерство указывает, снижение поступлений в госбюджет из-за снижения перечисления налогов и дивидендов госпредприятиями, угрозы, которые несут в себе гарантированные государством долговые обязательства госпредприятий, хроническое недофинансирование госпредприятий, которое может привести к увеличению потребностей в прямом финансировании отдельных видов деятельности из бюджета.

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Как сообщал УНИАН, убыток ТОП-100 государственных компаний в январе-июне 2015 года сократился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,8 ммиллиарда гривень.

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По данным Минэкономразвития, такой результат был достигнут благодаря улучшению показателей деятельности национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" - за 6 месяцев 2015 года компания снизила уровень убыточности в 7 раз - до 4,5 миллиарда гривень, в том числе, благодаря увеличению тарифов для населения и промышленности, которое состоялось в рамках перехода к рыночным ценам на природный газ. Полугодовой результат "Нафтогаза" не учитывает списания безнадежной задолженности, которое состоится в конце года.