Индекс Гонконгской фондовой биржи рухнул до минимума с декабря 2011 года

Индекс "голубых фишек" Hang Seng по итогам утренней сессии сократился на 3,95% до уровня 18526 пунктов и оказался на минимальном значении с декабря 2011 года.

На 4,83% до 7665 пунктов уменьшился индикатор, отражающий состояние ценных бумаг категории H крупных госпредприятий из материкового Китая, пишет ТАСС.

Аналитики называют такой спад "вполне ожидаемым". По их словам, вернувшиеся на биржу игроки охвачены пессимизмом в связи с неблагоприятной ситуацией, сложившейся в последние дни на внешних финансовых и сырьевых рынках.

"Утреннее падение котировок наблюдать было неудивительно на фоне снижения региональных и глобальных рынков акций в первые дни Нового года по лунному календарю", - отметил председатель правления Гонконгской биржи Чжоу Сунган. По его словам, инвесторов сейчас волнует три фактора: сырье, валюты и Китай.

"Цены на сырьевые товары, в особенности на нефть, резко упали. Колебания валютных курсов вызвали отток капитала. Оказывающая все большее влияние на мировую экономику КНР столкнулась с замедлением темпов роста. Все это негативно влияет на настроения инвесторов", - сказал Чжоу Сунган.

В свою очередь, секретарь (министр) по делам финансовых служб и казначейства Гонконга Чэнь Цзяцян выразил обеспокоенность тем, что произошедшие в ночь на вторник уличные беспорядки в районе Монгкок, вылившиеся в ожесточенные столкновения с полицией, "могут нанести ущерб имиджу Гонконга в глазах международных инвесторов".

Вместе с тем он уточнил, что не склонен считать беспорядки главной причиной сегодняшнего обвала рынка. "Инвестиционные рынки волнует замедление глобальной экономики и неопределенность политики центральных банков. Это и повлекло падение котировок", - полагает он.

Отрицательную динамику сегодня демонстрируют все ключевые "голубые фишки". На 6,73% подешевели акции Китайской национальной офшорной нефтегазовой корпорации (CNOOC). Почти на 8% ухудшились позиции крупнейшего в КНР производителя компьютеров Lenovo, на 6,85% обесценились бумаги ведущего производителя угля China Shenhua Energy, на 5,2% - британской банковской группы HSBC.

Торги на фондовых рынках материкового Китая и Тайваня не проводятся в связи с праздниками и возобновятся в следующий понедельник.