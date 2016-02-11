Индекс Гонконгской фондовой биржи рухнул до минимума с декабря 2011 года

09:02, 11 февраля 2016
Фондовый рынок
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Торги на Гонконгской фондовой бирже, которая в предыдущие дни не работала по случаю Нового года по лунному календарю, открылись падения котировок на неблагоприятном внешнем фоне.

REUTERS

Индекс "голубых фишек" Hang Seng по итогам утренней сессии сократился на 3,95% до уровня 18526 пунктов и оказался на минимальном значении с декабря 2011 года.

На 4,83% до 7665 пунктов уменьшился индикатор, отражающий состояние ценных бумаг категории H крупных госпредприятий из материкового Китая, пишет ТАСС.

Аналитики называют такой спад "вполне ожидаемым". По их словам, вернувшиеся на биржу игроки охвачены пессимизмом в связи с неблагоприятной ситуацией, сложившейся в последние дни на внешних финансовых и сырьевых рынках.

"Утреннее падение котировок наблюдать было неудивительно на фоне снижения региональных и глобальных рынков акций в первые дни Нового года по лунному календарю", - отметил председатель правления Гонконгской биржи Чжоу Сунган. По его словам, инвесторов сейчас волнует три фактора: сырье, валюты и Китай.

"Цены на сырьевые товары, в особенности на нефть, резко упали.  Колебания валютных курсов вызвали отток капитала. Оказывающая все большее влияние на мировую экономику КНР столкнулась с замедлением темпов роста. Все это негативно влияет на настроения инвесторов", - сказал Чжоу Сунган.

В свою очередь, секретарь (министр) по делам финансовых служб и казначейства Гонконга Чэнь Цзяцян выразил обеспокоенность тем, что произошедшие в ночь на вторник уличные беспорядки в районе Монгкок, вылившиеся в ожесточенные столкновения с полицией, "могут нанести ущерб имиджу Гонконга в глазах международных инвесторов".

Вместе с тем он уточнил, что не склонен считать беспорядки главной причиной сегодняшнего обвала рынка. "Инвестиционные рынки волнует замедление глобальной экономики и неопределенность политики центральных банков. Это и повлекло падение котировок", - полагает он.

Отрицательную динамику сегодня демонстрируют все ключевые "голубые фишки". На 6,73% подешевели акции Китайской национальной офшорной нефтегазовой корпорации (CNOOC). Почти на 8% ухудшились позиции крупнейшего в КНР производителя компьютеров Lenovo, на 6,85% обесценились бумаги ведущего производителя угля China Shenhua Energy, на 5,2% - британской банковской группы HSBC.

Торги на фондовых рынках материкового Китая и Тайваня не проводятся в связи с праздниками и возобновятся в следующий понедельник.

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