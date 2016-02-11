Рубль и фондовые индексы России обвалились вслед за ценами на нефть

Российский рубль в четверг, 11 февраля, на фоне снижения цен на нефть возобновил падение.

По данным Московской биржи, курс доллара уже вырос на 42 коп. и составил 79,06 руб.

Курс евро поднялся на 40 коп. - до 89,2 руб.

Вслед за рублем обвалился и российский фондовый рынок.

Индекс ММВБ упал на 0,38% - до 1724,31 пункта.

Индекс РТС просел на 2,73% - до 677,60 пункта.

Читайте такжеРоссийское правительство готовится к девальвации рубля - СМИКак сообщал УНИАН, в четверг, 11 февраля, цены на нефть снижаются на фоне данных от Министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти в стране. Так, запасы "черного золота" на крупнейшем в США терминале в Кушинге достигли исторического максимума.

В виду этого стоимость Brent опустилась на 0,62% - до $30,66 за баррель, WTI - на 1,58%, до $27,02 за баррель. Ранее топливо марки WTI опускалось в ходе торгов ниже отметки $27, впервые с сентября 2003 года - до $26,73.