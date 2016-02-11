Мировые фондовые рынки упали после выступления главы ФРС

В четверг фондовые рынки резко просели вследствие озабоченности инвесторов состоянием мировой экономики после оценок, сделанных главой ФРС Джанет Йеллен, и на фоне продолжающегося падения цен на нефть, пишет The Wall Street Journal.

Европейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 3,31% на утренних торгах, притом что больше всего упали акции банков и горнодобывающих компаний, отмечает издание.

В Азии гонконгский индекс Hang Seng потерял за день 3,9%, опустившись до минимума с июня 2012 года. При этом индекс китайских компаний, торгующихся в Гонконге, упал на 4,9%, до минимумов 2009 года. Японские рынки сегодня закрыты по случаю праздника, но за неделю Nikkei снизился на 6,6%, напоминает WSJ.

Российский индекс РТС упал на 3,51%, а MICEX — на 2,04%. Лидером падения на российском фондовом рынке стали акции ВТБ, подешевевшие к двум часам дня на 3,01%, до 0,0676 руб., передает РБК.

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Выступая в среду перед Конгрессом с оценкой экономической ситуации, Йеллен заявила о наличии рисков для устойчивого экономического роста и угрозе низкой инфляции, вследствие чего планы по очередному повышению ключевой ставки, наверное, придется отложить.

«Финансовая ситуация в Соединенных Штатах в последнее время стала менее благоприятной для роста, со снижением цен на широкий спектр ценных бумаг, повышением ставок кредитования для подверженных риску заемщиков и дальнейшим укреплением доллара», — сказала она.

По состоянию на средину дня баррель нефти с поставкой в апреле стоил на лондонской бирже ICE $30,49, что на 1,15% ниже цены закрытия. Котировки WTI в Нью-Йорке снизились на 2,93%, опустившись ниже $27/барр., до $26,62.

Падение цен на нефть вызывает у инвесторов озабоченность перспективами мировой экономики, а также возможными последствиями от банкротств в энергетическом секторе и спадом в странах, зависящих от экспорта энергоносителей, отмечает WSJ.

Издание напоминает, что периоды роста на фондовых рынках в этом году были кратковременными, чему способствовали неопределенность в политике центральных банков, неуверенность в росте мировой экономики, девальвация китайской валюты и снижение стоимости нефти.