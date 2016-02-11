Американские индексы упали вслед за нефтяными ценами

Основные американские фондовые индексы на открытии торгов в четверг показывают отрицательную динамику, снижаясь вслед за мировыми ценами на нефть и из-за глобальных распродаж рисковых активов, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 16:55 промышленный индекс Dow Jones падал на 1,33% - до 15702,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,86%, до 4246,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,24%, до 1828,98 пункта.

В четверг биржи АТР и фондовые рынки Европы показывают отрицательную динамику. Общий негативный фон связан с падением мировых цен на нефть и опасениями по поводу перспектив для роста мировой экономики. На этом фоне в четверг растет лишь спрос на более безопасные активы, к которым относятся иена, золото и гособлигации США.

Читайте такжеИндекс Гонконгской фондовой биржи рухнул до минимума с декабря 2011 года

Позднее в четверг инвесторы ждут второго дня выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. Глава регулятора будет выступать перед комитетом Сената по делам банков, жилищного и городского хозяйства. Накануне в своем заявлении перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Йеллен сказала, что регулятор в случае необходимости может повышать базовую ставку медленнее, чем планировалось, на фоне ряда проблем, с которыми сталкивается экономика страны.

Читайте такжеТорги на биржах Японии завершились более чем 5% падением

Ограничивают негатив на рынке данные с американского рынка труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 16 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 269 тысяч. Аналитики ожидали снижения на 4 тысячи с показателя предыдущей недели в 285 тысяч.