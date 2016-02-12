Японские биржи рухнули на фоне укрепления иены

По итогам торгов на Токийской бирже ключевые японские индексы обвалились на 4,8–5,4%, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Ключевой японский индекс Nikkei по итогам торгов на Токийской бирже в четверг упал на 4,8%, до 14952,61 пункта, индекс Topix опустился на 5,4%, до 1196,28 пункта. Падение индексов происходит на фоне роста японской валюты по отношению к доллару, которая достигла максимума за 15 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс Nikkei впервые за 16 месяцев упал ниже отметки в 15000 пунктов. 9 февраля он показывал падение на 5%, достигнув отметки в 16140 пунктов. Предыдущее падение также было связано с укреплением иены. Тогда американская валюта снижалась до отметки 114,73.

В ходе торгов в четверг курс доллара снизился до 112,45 иены, на минимуме американская валюта стоила 110,99 иены.

"Мы вступили в другую фазу на рынке. Колебания пары доллар — иена находятся в центре внимания, всем сейчас управляет валютный рынок. Мы подвержены влиянию движения курсов", - сообщил Дзюити Вако, старший аналитик Nomura Holdings Inc. в Токио.

"Рост японской валюты, в свою очередь, происходит из-за усиления спекулятивных тенденций. По словам эксперта Nomura Securities Маки Савады, из-за неуверенности в мировых рынках инвесторы активно скупают иену, которую считают надежным активом", - подчеркивает издание.

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В ситуацию может вмешаться Банк Японии, так как спекуляции на валютном рынке рискуют подорвать почти три года политики монетарного стимулирования, отмечает Bloomberg. Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что правительство следит за движениями рынка и, если это понадобится, примет необходимые меры. После очередной встречи с премьер-министром Синдзо Абэ глава Банка Японии Харухико Курода также заявил, ч​то будет внимательно следить за движениями рынка.

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В лидерах падения на торгах в четверг также оказались компании, чья прибыль чувствительна к курсам валют. Акции Subaru и Fuji Heavy Industries Ltd. упали на 9%. Производитель промышленной техники Kubota Corp. потерял 7,1%. Акции TDK Corp., более 90% доходов которой приходятся на продажи компонентов для смартфонов за рубеж, снизились на 6,2%.