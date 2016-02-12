Пивоварский предлагает массово продать транспортные госактивы

Министерство инфраструктуры Украины выступает за осуществление массовой приватизации транспортных государственных активов, сказал в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1" министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Для того, чтобы двигаться дальше, реализовать инвестиционный потенциал как инфраструктурных, так и других предприятий, нужно начать массовую приватизацию. Это позволит привлечь деньги в страну, инвестиции. Но чтобы создать что-то новое и новые рабочие места, без решения наших коллег из парламента я и это правительство не можем этого сделать", - сказал Пивоварский, добавив, что вопрос приватизации является одним из условий продолжения его работы в должности министра инфраструктуры.

Читайте такжеВ Минэкономразвития подсчитали, сколько принесет бюджету большая приватизация

Как сообщал УНИАН, ранее Пивоварский отмечал, что приватизации подлежат государственные стивидорные компании, оперирующие в морских торговых портах Украины, а не стратегическая инфраструктура портов, однако после того, как стивидоры буду исключены из списка не подлежащих приватизации компаний.

В декабре 2015 года Пивоварский заявил о своей отставке. Одной из причин такого решения министр назвал отсутствие достойных зарплат для чиновников и трудности в переговорах с депутатами. Позже, в феврале этого года, он отозвал из парламента свое заявление об отставке и сообщил о продолжении работы на посту министром при выполнении нескольких условий.

В частности, это установление рыночной зарплаты для чиновников министерства, новая программа коалиции, завершение приватизации и реформа администрирования налогов.

При этом министр подчеркнул, что готов ждать выполнения этих требований парламентом до 16 февраля 2016 года.

Читайте такжеМинфин намерен оценить риски от работы госпредприятий

Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) на должности управляющего директора.