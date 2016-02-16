Украинские бонды дешевеют в ожидании отчета правительства

Украинские евробонды продолжают терять свою стоимость на фоне ожидания отчета правительства Верховной Раде, говорится в сообщении агентства Bloomberg.

Доходность бумаг со сроком погашения в 2025 году по состоянию на утро вторника, 16 февраля, составляла чуть менее 11%, однако затем выросла до порядка 11,6%, при базовой ставке в 7,75%.

По данным Bloomberg, доходность украинских бумаг остается высокой, однако пока она не превысила показателя недельной давности, когда процентная ставка по евробондам превысила 12% на фоне заявления ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда о возможном прекращении кредитования Украины из-за провала антикоррупционной политики.

Доходность украинских бумаг начала резкий рост после заявления министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса об отставке в связи с политическим давлением, которое оказывается на него и на министерство со стороны представителей пропрезидентской фракции парламента «Блок Петра Порошенко».

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада должна заслушать отчет правительства о работе в 2015 году и планах на 2016 год. По итогам рассмотрения парламентарии могут поставить на голосование вопрос об отставке правительства. Однако для этого необходимо собрать 150 голосов народных депутатов.

Украина в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации госдолга провела обмен евробондов на новые бумаги с погашением, начиная с 2019 года.