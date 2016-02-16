Депутаты приняли закон, который даст старт большой приватизации

Депутаты Верховной Рады в ходе голосования во втором чтении обеспечили поддержку депутатского закона, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи 5-10% акций стратегических государственных предприятий на фондовых биржах при проведении их приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе голосования законопроект о внесении изменений в приватизационный процесс поддержали 252 депутата при 226 необходимых.

Также этот закон предусматривает привлечение советников для продажи стратегических предприятий и запрещает принимать участие в продаже госкомпаний резидентам страны-агрессора, компаниям из офшорных зон.

В ходе обсуждения правок к документу народный депутат от Всеукраинского объединения «Батькивщина» Александра Кужель заявила, что финансирование работы советников должно быть из четко прописанных источников: из бюджета и из финансовых доноров, так как другие источники могут быть связанны с потенциальными покупателями.

«Только государственный бюджет и только донорские организации. Не дай Бог вам прописать что-то другое в законопроекте – тогда мы не будем голосовать всей фракцией», - сказала она.

«Основные источники – это бюджетные и донорские средства», - сообщил присутствующий в зале глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук сказал, что эта правка с голоса будет учтена при технико-юридических правках документа.

Народный депутат Юрий Левченко предлагал продавать не 5-10% акций стратегических предприятий, а 25%. Кроме того, он предлагал продавать акции компаний на международных фондовых площадках. В ходе голосования за эти правки они не нашли поддержки у депутатов.

Как сообщал УНИАН, 28 января Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о внесении изменений в приватизационный процесс.

Ранее в интервью УНИАН Билоус сообщил, что от принятия этого документа зависит начало приватизации. По его словам, старт приватизации должен начаться как можно скорее, так как есть люди, которые имеют интересы на госпредприятиях.

Большую приватизацию Билоус намерен начать с Одесского припортового завода в июне этого года, после этого на продажу планируется выставить госпакеты акций ряда облэнерго и «Центрэнерго».

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус также неоднократно призывал парламентариев поддержать данный законопроект. По его словам, он, в свою очередь, будет способствовать прозрачной приватизации.