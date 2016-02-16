"По-другому никак": Абромавичус назвал принятый закон о приватизации возможностью побороть коррупцию в госкомпаниях

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter.

“Отлично! Рада таки приняла законопроект 2319 о приватизации. По-другому коррупцию в госкомпаниях не победить”, - написал он.

Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады 16 февраля приняли закон, предусматривающий внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи 5-10% акций стратегических государственных предприятий на фондовых биржах при проведении их приватизации.

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Ранее в интервью УНИАН глава Фонда госимущества Билоус отмечал, что от принятия этого документа зависит начало приватизации. По его словам, старт приватизации должен начаться как можно скорее, так как есть люди, которые имеют интересы на госпредприятиях.

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Большую приватизацию Фонд госимущества намерен начать с Одесского припортового завода в июне этого года, после этого на продажу планируется выставить госпакеты акций ряда облэнерго и «Центрэнерго».

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Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус также неоднократно призывал парламентариев поддержать данный законопроект. По его словам, он, в свою очередь, будет способствовать прозрачной приватизации.