Премьер предложил сократить перечень запрещенных к приватизации объектов

Об этом Яценюк сказал в ходе отчета правительства в Верховной Раде.

Кроме того, глава Кабмина призвал парламент поддержать идею демилитаризации налоговой милиции и создания Национального бюро финансовых расследований.

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«Для того, чтобы привлечь инвестиции, нужно провести прозрачную приватизацию. Я призываю членов парламента сократить количество предприятий, которые не подлежат продаже. Оставить только стратегические объекты. Выставить все на публичные торги и дать возможность создать новые рабочие места и привлечь туда инвестиции», - сказал глава правительства.

Помимо этого, Яценюк призвал продумать стратегию освоения новых рынков. «Соглашение с ЕС – это существенный прогресс, но этот прогресс нужно осваивать. Так же, как нам надо и далее продолжать переговоры и подписать Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой, соглашения с Турцией и Израилем», - сказал Яценюк.

Говоря о таможне, Яценюк напомнил, что речь идет о широкой реформе всей Государственной фискальной службы. «Я прошу поддержать позицию правительства в том, чтобы четыре таможни получили международных советников, которые внедрили бы новые стандарты управления таможнями, - сказал премьер-министр. - И по налоговой милиции. Налоговую милицию надо наконец упразднить. Я предлагаю поддержать создание службы финансовых расследований европейского образца, чтобы они привлекали к ответственности реальных нарушителей налогового законодательства».

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Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявил, что реформа ГФС и масштабная приватизация, объектами которой могут стать порядка 20 крупнейших госпредприятий страны, должны стать ключевыми задачами правительства на 2016 год.