Украинские евробонды дешевеют на фоне несостоявшейся отставки правительства

Доходность украинских евробондов со сроком погашения в 2019 году продолжает расти на фоне сообщений об отставке Генерального прокурора Украины Виктора Шокина и несостоявшейся отставки правительства Арсения Яценюка, работа которого за 2015 год была признана парламентом неудовлетворительной.

Как сообщает Bloomberg, доходность украинских бумаг выросла на 25 пунктов - до 11,13% при базовой ставке в 7,75%.

Вместе с тем, как отмечает агентство, ранее эти бумаги торговались с процентной ставкой 11,65%. Скачок доходности был обусловлен заявлением директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард о возможном прекращении программы кредитования экономики Украины в связи с провалом антикоррупционной политики властей. Заявление было сделано 10 февраля.

Ранее Bloomberg также сообщал, что доходность украинских бондов со сроком погашения в 2025 году по состоянию на утро вторника, 16 февраля, составляла чуть менее 11%, однако затем выросла до порядка 11,6%, при базовой ставке в 7,75%. Рост процентной ставки спровоцировали ожидания отчета правительства, состоявшегося также16 февраля.

Как сообщал УНИАН, Украина в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации госдолга провела обмен евробондов на новые бумаги с погашением в 2019-2025 годах. Базовая ставка доходности составила 7,75%.