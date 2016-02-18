Мексика сняла арест с судна "Черноморнефтегаза", признав его собственностью Украины

Финансовая прокуратура Мексики сняла арест с судна «Титан-2», принадлежащего госкомпании «Черноморнефтегаз», за имущество которого НАК «Нафтогаз Украины» судится с Россией из-за аннексии Крыма, говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Это первый случай, когда уполномоченный орган другой страны официально признал право собственности ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз», официально зарегистрированного в Киеве, на имущество бывшего «Черноморнефтегаза», - отметили в «Нафтогазе».

Как пояснили в компании, с 2003 года судно находилось в бербоут-чартере у шведской компании и в настоящее время стоит на якоре вблизи мексиканского порта Сьюдад дель Кармен.

Ранее судно «Титан-2» было арестовано мексиканскими финансовыми органами из-за банкротства компании-арендатора и открытия соответствующего расследования.

«Сейчас судно находится в поврежденном состоянии из-за урагана, мексиканская Служба отчуждения имущества (SAE) принимает меры для его снятия с мели и отвода в безопасное место», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

В «Нафтогазе» также сообщили, что решение о дальнейшем использовании «Титана-2» должно быть принято правительством Украины.

«Соответствующие предложения «Нафтогаз» направил в Министерство экономического развития и торговли», - добавили в компании.

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Справка УНИАН. Краново-монтажное судно «Титан-2» является уникальным и рассчитано на выполнение специфических производственных задач – монтаж-демонтаж плавучих буровых платформ и их обслуживание.

Судно «Титан-2» принадлежит госкомпании «Черноморнефтегаз». Судном оперирует мексиканская компания Oceanografia SA de CV с 2011 года на основании договора субфрахта (срок действия договора – до апреля 2016 года).