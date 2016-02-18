Депутаты одобрили создание наблюдательных советов на госпредприятиях

Верховная Рада приняла правительственный закон, который предусматривает создание при государственных и коммунальных унитарных предприятиях независимых наблюдательных советов, проведение ежегодного аудита и публикацию финансовой отчетности таких предприятий.

За принятие соответствующего закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной собственности» проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, докладывая по законопроекту №3062, сообщил, что к законопроекту ко второму чтению было направлено 170 поправок, 140 из которых полностью учтены. В частности, депутат сообщил, что было решено распространить действие данного законопроекта не только на госкомпании, но и на коммунальные предприятия.

Ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сообщил, докладывая по законопроекту во время первого чтения, что данный проект предполагает создание наблюдательных советов в унитарных госпредприятиях и привлечение в них независимых членов для контроля за госсобственностью. Также в госкомпаниях будет проводиться ежегодный аудит их деятельности, который сейчас проводится сомнительными компаниями или не проводится вовсе. Госкомпании обяжут публиковать финансовую отчетность, что сейчас мало кто делает, а также информацию о связанных лицах и посредниках.

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Как указывается в пояснительной записке, предлагается установить, что наблюдательный совет государственного или коммунального унитарного предприятия контролирует и регулирует деятельность руководителя предприятия с целью защиты прав государства. В частности, в государственных и коммунальных предприятиях, а также хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых доля государства превышает 50 процентов, могут быть созданы наблюдательные советы. Порядок их создания определяет Кабинет министров. Также предлагается установить требование обязательного обнародования госкомпаниями и коммунальными предприятиями информации о своей деятельности (финансовой отчетности, информации о должностных лицах субъектов хозяйствования, аффилированных лицах, совершении сделок, и т.д.).

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус назвал нынешнее состояние государственных предприятий, их управление и результаты позорными.

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Совокупный убыток 100 крупнейших госпредприятий, без учета «Нафтогаза» и «Укрзализныци», в І квартале 2015 года составил 9,7 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.