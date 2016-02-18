Яценюк поручил Демчишину сегодня передать акции "Центрэнерго" для приватизации

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в четверг поручил Министерству энергетики и угольной промышленности в ближайшее время передать акции государственной компании «Центрэнерго» в управление Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации.

«Компанию «Центрэнерго» - министр (энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин - УНИАН) сегодня передает на приватизацию в Фонд государственного имущества», - сказал он.

В свою очередь, Демчишин заявил о готовности передать акции компании в ФГИ, а также выразил уверенность, что действующее руководство госкомпании победит в объявленном кадровом конкурсе.

“Хочу отметить, что приватизация является приоритетом нашей деятельности. Поддерживаю это решение и обязуюсь максимально быстро после прохождения технической процедуры нашего министерство совместно с Фондом госимущества передать акции”, - подчеркнул глава Минэнергоугля.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен завтра, 19 февраля, объявить условия кадровых конкурсов на должности руководителей государственных предприятий "Электротяжмаш", "Укрэнерго", "Центрэнерго", "Укрспирт" и “Укрпочта”.

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Ранее Яценюк заявил, что Одесский припортовый завод – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, а также госхолдинг «Центрэнерго», который эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт, должны быть приватизированы в текущем году прозрачно и честно.