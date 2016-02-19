В России решили приватизировать "Роснефть"

Министр экономического развития (МЭР) Алексей Улюкаев заявил, что правительство приняло решение по приватизации госкомпании "Роснефть", а вырученные средства "будут направлены в бюджет в качестве дивидендов "Роснефтегаза", сообщает Газета.ru.

"Формально продажу "Роснефти" будет проводить "Роснефтегаз", поэтому эти доходы будут подняты в бюджет как дивиденды "Роснефтегаза", что является прямыми доходами бюджета. Это формальность. Я считаю, что такое решение есть", - рассказал Улюкаев.

Государству РФ принадлежит 69,5% "Роснефти" через "Роснефтегаз".

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Ранее издательство сообщало, что российское правительство выбирает консультантов для проведения приватизации "Башнефти" и "Роснефти".