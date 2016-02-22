Английский фунт резко упал из-за опасений выхода из Евросоюза

Курс фунта стерлингов по отношению к доллару упал на 2,1% до $1,41 после заявлений мэра Лондона Бориса Джонсона о поддержке выхода Великобритании из ЕС.

Как передает BBC News, снижение курса британской валюты стало самым большим падением за день с 2009 года.

Джонсон 21 февраля заявил, что планирует поддержать идею выхода Британии из Евросоюза. По словам мэра британской столицы, он «хочет заключить более выгодную сделку для народа этой страны», сообщает Slon.ru.

Как сообщил 20 февраля британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, референдум о членстве страны в ЕС пройдет 23 июня 2016 года.

В тот же день стало известно, что Великобритания добилась особого статуса в Евросоюзе. В частности, страна получила право по-своему трактовать политические решения ЕС.

До референдума Кэмерон будет вести кампанию, чтобы убедить британцев в необходимости остаться в Евросоюзе.