ДТЭК Ахметова увеличил свою долю в "Нефтегаздобыче" до 55%

Энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, увеличил свою долю в одной из крупнейших в Украине частных газодобывающих компаний «Нефтегаздобыча» до 55% с 36,65%.

Об этом компания сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доля нидерландской «дочки» ДТЭК компании DTEK Oil&Gas B. V. увеличилась до 55% с 36,65%.

Вместе с тем, в акционерном капитале «Нефтегаздобычи» появилась еще одна нидерландская компания Salazie B. V., которая сконцентрировала 25% акций. Salazie B. V. была создана в августе 2014 года.

Доли двух кипрских компаний сократились в акционерном капитале «Нефтегаздобычи». Так, Foloux Consulting Limited (Кипр) сократила долю в газодобывающей компании до 15% с 25%, а Wolford Holdings Limited - до 0,0001% с 16,7%.

Компания Vediston Management Limited, владевшая 16,65% акций, вышла из состава акционеров «Нефтегаздобычи».

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года Печерский районный суд Киева снял арест с газовой скважины №11 Семиренковского месторождения Полтавской области, которая принадлежит компании «Нефтегаздобыча».

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Справка УНИАН. Компания «Нефтегаздобыча» – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Основной акционер – энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Компания разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области – Семиренковском и Мачухском. Доказанные запасы природного газа составляют 20 млрд куб. м, газового конденсата – 2 млн тонн.

Кроме ДТЭК, по данным СМИ, доли в компании через офшоры также имеют Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский.