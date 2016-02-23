Минэнергоугля предложило ограничить полномочия премьера

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает лишить премьер-министра права давать поручения отдельным министерствам по вопросам, касающимся управления государственными компаниями.

Об этом говорится в предложенной Минэнергоугля модели реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины".

"Необходимым является внесение изменений, в частности, в закон о Кабинете министров Украины, которые будут определять, что премьер-министр Украины не может давать поручения отдельным министерствам по вопросам, которые касаются выполнения функций управления корпоративными правами государства или государственной собственностью", - говорится в документе.

По мнению министерства, независимость Минэнергоугля можно обеспечить лишь тогда, когда поручения от Кабинета министров будут поступать в виде коллегиального решения, а не единоличного решения премьер-министра.

"Премьер-министр Украины фактически владеет контрольными полномочиями над отдельными министерствами, при этом такие полномочия осуществляются не через механизм коллегиального принятия решений, а единолично", - отмечается в документе.

Согласно модели реструктуризации, Минэнергоугля хочет получить контроль над переданными вместе с "Нафтогазом" в Минэкономразвития госкомпаниями "Уктрансгаз" и "Укртранснафта", а также сохранить влияние на "Укрэнерго".

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности отказалось исполнять постановление Кабмина о передаче госпакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в Фонд госимущества для последующей ее приватизации.