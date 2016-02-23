Фонд госимущества назвал возможную дату начала конкурса по приватизации ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 30 июня 2016 года планирует начать конкурс по приватизации 99,6% акций одного из крупнейших в стране производителей химической продукции Одесского припортового завода, говорится в плане продажи предприятия, которым располагает УНИАН.

«Проведение конкурса по продаже пакета акций с открытостью предложения цены по принципу аукциона и определение конкурсной комиссией победителя конкурса - 30 июня 2016 года», - сообщается в документе.

Согласно плану, данный этап приватизации будет длиться 30-45 дней.

Также 4 мая фонд планирует заседание конкурсной комиссии по определению начальной цены продажи и фиксированных условий проведения конкурса.

Согласно документу, рабочая группа Кабинета министров 5 мая должна будет предоставить фонду рекомендации по начальной цене пакета акций завода.

Ранее глава фонда Игорь Билоус в интервью УНИАН сообщил, что ФГИУ намерен продать Одесский припортовый завод в июне этого года. Он отметил, что откладывать приватизацию предприятия дальше нельзя, потому что ситуация на рынке аммиака и карбамида не станет лучше, а запаса мощности у завода немного.

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Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.