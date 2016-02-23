"Большая четверка" отказалась: ОПЗ будет оценивать украинско-венгерская компания "Увекон"

Украинско-венгерская консалтинговая компания «Увекон» по результатам конкурса, проведенного Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ), избрана оценщиком 99,6% акций одного из крупнейших химических предприятий страны - Одесского припортового завода (ОПЗ) для последующей его приватизации.

Об этом на встрече с журналистами сообщила заместитель главы ФГИУ Наталия Лебидь.

«19 февраля был конкурс, было 4 претендента … выиграло совместное украинско-венгерское предприятие «Увекон» … Другими претендентами были Baker Tilly, Национальная сеть аукционных центров и Украинская универсальная биржа ... Оценка займет 35 дней с даты заключения договора. До 25 февраля мы должны заключить договор», - сказала она.

Также Лебидь сообщила, что Фонд госимущества ожидал участия в конкурсе компаний «большой четверки» (Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte и KPMG), но из-за финансовых ограничений при оплате за услуги по оценке в 200 тыс. грн данные компании отказались от участия.

«Они сразу сказали, что оценка такого объекта будет стоить не менее 1 млн грн, но закон нам больше 200 тыс. грн не разрешает тратить», - добавила она.

Глава ФГИУ Игорь Билоус отметил, что, независимо от результатов оценки, цену пакета акций ОПЗ пересмотреть в сторону увеличения может созданная Кабинетом министров консультативная группа, куда входят представители правительства, Фонда госимущества и международных финансовых организаций.

«Несмотря на то, что у нас есть оценщик, и на то, как он оценит, у нас есть advisory board, который создан Кабмином и наделен правом пересматривать начальную цену в сторону увеличения. Потом у нас есть Кабмин, потом премьер-министр, который утверждает цену», - сказал Билоус.

Глава ФГИУ сообщил, что компания «Увекон» будет сотрудничать с советником по приватизации ОПЗ швейцарским банком UBS по вопросам оценки.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планировал оценить 94,6% и 99,6% акций Одесского припортового завода.

Билоус в интервью УНИАН ранее отмечал, что начальная цена пакета акций ОПЗ должна быть не менее 500 млн долл. Советник по приватизации UBS оценил завод в диапазоне от 400 млн долл до 700 млн долл., так как цена зависит от конъюнктуры на рынке сырья, политической ситуации, прозрачности процесса продажи.

Справка УНИАН. «Увекон» - совместное украинско-венгерское предприятие, созданное в 1992 году. Консалтинговая компания специализируется на проектах по заказам крупных украинских и иностранных банков с широкой сетью филиалов, компаний с большим количеством подразделений, групп компаний, розничных сетей.

Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.