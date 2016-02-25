Китайские фондовые индексы снова резко упали

​Котировки акций китайских компаний показали наиболее сильное за последний месяц падение. В ходе торгов 25 февраля 2016 года основной фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 6,8%, опустившись до отметки 2729,8 пункта.

При этом акции около 400 китайских компаний подешевели сразу на 10%, достигнув установленного регулятором дневного лимита, при этом наибольшие потери несут промышленные и технологические компании, отмечает агентство Bloomberg.

Еще более серьезную динамику понижения продемонстрировал SZSE Component — основной индекс Шэньчжэньской биржи, где торгуются акции большинства крупнейших госкомпаний. На минимуме индекс, при расчете которого учитывается стоимость бумаг 40 наиболее ликвидных и крупных компаний на бирже, упал сразу на 7,74%.

Высокотехнологичный индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций хай-тек компаний и интернет-стартапов, рухнул сразу на 7,86%.

«Состояние рынка остается неустойчивым, так как все пробираются к выходу. Ни одна из новостей на рынке сама по себе не могла бы вызвать такой спад», — прокомментировал Bloomberg происходящее аналитик Central China Securities Чжан Ган.

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Ранее в четверг Народный банк Китая сообщил о том, что с помощью операций обратного репо (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене) влил в финансовую систему еще 340 млрд юаней, что составляет примерно $52,1 млрд, передает РБК.

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опускалась сегодня до $33,88 за баррель, что на 1,54% ниже уровня закрытия вчерашних торгов.