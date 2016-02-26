Борщаговский химфармзавод намерен нанять международных аудиторов и юристов для защиты от действий фармкомпании "Дарница"

Борщаговский химико-фармацевтический завод (БХФЗ) намерен привлечь ведущую международную аудиторскую фирму и международную юридическую фирму для получения рекомендаций по обеспечению безопасности завода от возможных недружественных действий со стороны конкурента - ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница ".

Об этом сказано в заявлении завода, размещенном на официальном сайте.

«По результатам этих консультаций акционеры и руководство БХФЗ решили привлечь ведущую международную аудиторскую фирму с большой четверки, а также ведущую международную юридическую фирму для предоставления акционерам БХФЗ рекомендаций по определению справедливой стоимости акций ОАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" и получения рекомендаций по обеспечению безопасности БХФЗ от возможных недружественных действий со стороны конкурента - ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница ", - сказано в заявлении.

При этом пресс-служба Борщаговского химзавода сообщила, что решение привлечь международных аудиторов и юристов было принято после разрешения Антимонопольного комитета фармкомпании «Дарница» купить контрольный пакет предприятия.

Кроме того, в СМИ появились публикации, что «Дарница» уже покупает контрольный пакет БХФЗ.

«Никаких переговоров с фармацевтической фирмой «Дарница» о продаже контрольного пакета акций ОАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» пока не ведется», - в ответ заявила пресс-служба, уточнив, что одновременно ведется работа по выяснению обстоятельств предоставления Антимонопольным комитетом разрешения на покупку акции Борщаговского химзавода.

В комментарии УНИАН коммерческий директор БХФЗ Евгений Сова отметил, что они постараются очень быстро провести оценку акций предприятия.

«У нас больше 270 акционеров-физических лиц. Это бабушки и дедушки – бывшие сотрудники предприятия, которые в общем и есть акционеры. И это люди, которые настолько далеки от понятия EBIDA, оценочных моментов и так далее. Поэтому мы хотим в первую очередь для них довести вот ту минимальную справедливую цену, которую можно сейчас использовать для продажи именно этими людьми», - сказал Сова.

«Нам очень не хочется, чтобы их обманули, и чтобы у них скупили по дешевке, потому что никакого нашего влияния на то, чтобы не продали они акции – у нас нет», - добавил он.

Одновременно коммерческий директор высказал мнение, что сейчас находящемуся в состоянии войны государству крайне невыгодно выставлять объекты на продажу.

«Страна - в состоянии войны и это является отрицательным мультипликатором при оценке любого объекта. Все, что происходит внутри страны, – правительство, Верховная Рада, коррупция, Нацбанк с курсом доллара – это тоже отрицательные мультипликаторы. Сегодня это все резко уменьшает реальную стоимость любых предприятий в Украине любой формы собственности», - уточнил Сова.

По его словам, буквально через 2-3 года акции предприятия могут значительно вырасти в цене.

Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года фондовая компания «Куб» в интересах фармацевтической фирмы «Дарница» приобрела 29,95% Борщаговского химико-фармацевтического завода за 171,8 млн грн.

В конце декабря 2015 года АМКУ дал разрешение фармфирме «Дарница» приобрести блокирующий пакет акций Борщаговского химико-фармацевтического завода (свыше 25%), что предоставило бы ее владельцам возможность накладывать вето на решения совета директоров фармпроизводителя. Более того, спустя месяц на сайте АМКУ появилось сообщение о разрешении на покупку «Дарницей» контрольного пакета акций БХФЗ.

Председателем Наблюдательного совета ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " является Владимир Загорий, а должность генерального директора до избрания народным депутатом от пропрезидентской партии БПП занимал его сын - Глеб Загорий.

В средине 2015 года ряд общественных организации, в частности «Пациенты Украины» и «Центр противодействия коррупции», обвинили собственника «Дарницы» и депутата Загория в создании в Министерстве здравоохранения монополии на допуск лекарств в Украину.

Дело в том, что летом прошло года руководителем Государственного экспертного центра, дающего разрешения на допуск лекарств на украинский рынок, был назначен Иван Бавикин, который до этого работал помощником Загория.

Заместителем министра здравоохранения работает Александра Павленко, которая в качестве адвоката защищала интересы фармзавода «Дарница» в судах.

По данным СМИ, депутат Глеб Загорий также фигурирует в одном уголовном деле с Виктором Зубрицким, экс-менеджером «112 канала», которого называют одним из главных координаторов «титушек» во время Революции достоинства в Украине.