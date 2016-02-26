Фонд госимущества предлагает пополнить приватизационный список 44 госпредприятиями

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подготовил законопроект для подачи в Верховную Раду, согласно которому ведомство предлагает исключить из списка компаний, запрещенных для приватизации, 44 госпредприятия и затем продать их.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ФГИУ.

«Такой законопроект разработан с целью расширить круг объектов, которые могут быть приватизированы в 2016 году. Это будет способствовать выполнению приватизационных заданий, очерченных правительственным постановлением от 12 мая 2015 года «О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015-2016 годах», - отметила пресс-служба.

В список предприятий для приватизации Фонд госимущества включил, в частности, «Укрцинк», государственную авиакомпанию «Одесские авиалинии», госпредприятие «Смолы», 8 предприятий, занимающихся торфяной деятельностью, Одесский ликероводочный завод, Харьковский ликероводочный завод, Харьковский завод шампанских вин.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в феврале этого года предложил Кабинету министров в 2016 году включить в список приватизируемых 20 объектов госсобственности, в частности «Турбоатом», являющийся одним из крупнейших в мире производителей турбин (75% акций принадлежит государству) и «Запорожский титано-магниевый комбинат» - единственный в Европе производитель губчатого титана (51% акций принадлежит государству).

Кроме того, ФГИУ предложил правительству исключить 75 госкомпаний из списка объектов, подлежащих приватизации: 10 объектов, находящихся в управлении фонда и расположенных в зоне проведения АТО, по 17 компаний в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства экономического развития и торговли по причине тяжелого финансового состояния, 22 объекта из-за неудовлетворительного состояния для приватизации и еще 9 компаний, так как они уже приватизированы ранее.