Минэнерго передало госпакет акций "Центрэнерго" для приватизации

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины вечером в пятницу, 26 февраля, передало 78,3% акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) для последующей приватизации.

Об этом сообщила пресс-служба фонда в комментарии УНИАН.

"Нам передали акции "Центрэнерго". Вечером в пятницу поступили на счет в ценных бумагах. Сегодня (29 февраля – УНИАН) утром мы их уже увидели", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 18 февраля на заседании правительства поручил Минэнерго в ближайшее время передать акции компании "Центрэнерго" в управление Фонду госимущества для дальнейшей приватизации.

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил о готовности передать акции компании в ФГИУ, а также выразил уверенность, что действующее руководство госкомпании победит в объявленном кадровом конкурсе.

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Справка УНИАН. ПАО "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.