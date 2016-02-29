Фонд госимущества начал подготовку к приватизации 4 облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению конкурсов по приватизации 70% акций "Николаевоблэнерго", 70% "Хмельницкоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго".

Об этом сообщается в официальном издании фонда "Ведомости приватизации".

Конкурсы по продаже акций будет проходить с открытым предложением цены по принципу аукциона.

Также в фонде сообщили, что по результатам проводимого ведомством конкурса оценщиком "Николаевоблэнерго" стала одесская компания "Экспертное агентство "Укрконсалт", "Хмельницкоблэнерго" будет оценивать столичная компания "Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций - Украина", "Харьковоблэнерго" - харьковская "Северно-Восточная консалтинговая группа", "Тернопольоблэнерго" - местная "Ориентир-Реформа".

"Победили местные компании, которые при этом имеют большое количество оценщиков и больше 10 лет опыта работы, в том числе в оценивании объектов в сфере энергетики", - цитирует пресс-служба ФГИУ заместителя главы ведомства Наталию Лебидь.

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Кроме того, ФГИУ начал подготовку к приватизации 50% плюс 1 акции компаний "Укрнафтопродукт" и "Машиностроительное производственное объединение "Орион", 100% акций "Гайворонского тепловозоремонтного завода"и 94,5% "Закарпатского завода "Электроавтоматика".

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в январе утвердил план выставления на приватизацию госпакетов акций стратегических предприятий групп В и Г в 2016 году, который, в частности, предусматривает продажу на аукционе в июне 70% "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго".