Fitch, Moody`s и Standard&Poor's могут уйти из России

Агентство Fitch Ratings не исключает, что прекратит присваивать в России рейтинги по национальной шкале, пишет Bloomberg со ссылкой на главу аналитической службы международного рейтингового агентства Йена Линнелла. Это означает, что Fitch, скорее всего, не будет создавать дочернюю компанию (сейчас в России действует филиал агентства) и аккредитовываться при Центробанке, как требует принятый в прошлом году закон о рейтинговых агентствах.

Тем самым национальные рейтинги Fitch потеряют силу на территории России, при этом агентство продолжит присваивать международные рейтинги российским компаниям.

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От аккредитации и, как следствие, присвоения национальных рейтингов также, вероятно, откажутся в России и два других международных агентства — S&P и Moody's. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Центробанку. Источник, близкий к S&P, подтвердил, что агентство склонно отказаться от создания «дочки» в России. Так же может поступить и Moody's, судя по словам источника, близкого к этому агентству.

«Эта тема обсуждалась на одном из совещаний в ЦБ в октябре (2015 года), — рассказывал еще в конце прошлого года источник в одном из международных рейтинговых агентств. — Причина — как в требованиях российского закона, так и в установке европейского регулятора на делокализацию».

«Банк России продолжает переговоры со всеми тремя агентствами. У всех еще есть время принять взвешенное решение», — сказал собеседник, близкий к ЦБ.

Закон о рейтинговых агентствах в РФ вступает в силу в 2017 году. Он требует от всех международных агентств создать дочерние компании в России, если они хотят выставлять рейтинги по национальной шкале — те, которые используются внутри страны, например, при размещении госсредств или при кредитовании в ЦБ.

Закон также запрещает агентствам отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной шкале, в связи с решениями органов власти иностранных государств. Это требование закона приводит к коллизии: международные агентства вынуждены выбирать между выполнением российского законодательства и законодательства стран, где находятся их штаб-квартиры (в США и Великобритании). «Мы как глобальная компания, которая должна соблюдать законы США, поставлены в ситуацию, когда в случае введения санкций против российских клиентов нарушим либо российское, либо международное законодательство», — сказал Линнелл в интервью Bloomberg.

По закону, вступающему в силу в 2017 году, иностранные рейтинговые агентства могут работать в России либо через филиалы и присваивать международные рейтинги, либо создать в России «дочку», которая будет соответствовать новым требованиям российского законодательства и присваивать рейтинги по национальной шкале. Из-за требований нового закона расходы международных агентств должны существенно вырасти, что может оказаться экономически нецелесообразным в ситуации, когда нет предпосылок для роста рынка.