Сделка на $67 миллиардов: Еврокомиссия одобрила слияние Dell и EMC
19:23, 29 февраля 2016Фондовый рынок
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Объединенную компанию предположительно возглавит основатель и руководитель Dell Майкл Делл.
О возможной сделке стало известно еще в октябре 2015 года / megamozg.ru
Еврокомиссия одобрила сделку по покупке американской корпорацией Dell конкурента EMС. Сумма сделки оценивается в $67 млрд.
Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, передают «Ведомости».
"Учитывая стратегическую важность сферы хранения информации, я рада сообщить, что нам удалось за короткое время рассмотреть и одобрить поглощение EMC со стороны Dell, убедившись в отсутствии негативных последствий для потребителей", - приводятся в сообщении слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
О возможной сделке стало известно еще в октябре 2015 года. Объединенную компанию предположительно возглавит основатель и руководитель Dell Майкл Делл.
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