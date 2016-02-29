Сделка на $67 миллиардов: Еврокомиссия одобрила слияние Dell и EMC

Еврокомиссия одобрила сделку по покупке американской корпорацией Dell конкурента EMС. Сумма сделки оценивается в $67 млрд.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, передают «Ведомости».

"Учитывая стратегическую важность сферы хранения информации, я рада сообщить, что нам удалось за короткое время рассмотреть и одобрить поглощение EMC со стороны Dell, убедившись в отсутствии негативных последствий для потребителей", - приводятся в сообщении слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

О возможной сделке стало известно еще в октябре 2015 года. Объединенную компанию предположительно возглавит основатель и руководитель Dell Майкл Делл.