Американский банк Goldman Sachs отказался размещать гособлигации России

Один из крупнейших инвестиционных банков мира — американский Goldman Sachs — хочет отозвать заявку на размещение российских гособлигаций после того, как американские власти рекомендовали воздержаться от размещения российских гособлигаций на сумму в $3 млрд.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в инвестбанке США и госбанке России.

«Goldman Sachs подал заявку еще до того, как власти США стали всем звонить и убеждать не участвовать в размещении, теперь банк пошел на попятную и ищет способ отозвать заявку», — рассказал источник издания в инвестбанке. Он также отметил, что заявка Goldman Sachs была составлена таким образом, чтобы ее можно было отозвать в любой момент.

Источник издания в российском госбанке эту информацию подтверждает, по его словам, другие претенденты на размещение российских гособлигаций оказались в аналогичном положении.

«Практически все европейские банки, которым Минфин разослал предложение, откликнулись», — отмечает источник в российском госбанке.

Официально инвестбанки эту информацию не комментируют.

По данным издания, от размещения российских гособлигаций могут отказаться только американские и европейские инвестбанки. Однако в списке также имеются китайские и японские, так, например, заместитель председателя правления Industrial and Commercial Bank of China Лан Вэйцзе заявил изданию, что свою заявку на размещение банк отзывать не намерен.

В прошлый четверг, 25 февраля, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что правительство США предостерегло ряд американских банков от участия в размещении российских суверенных евробондов. Эту рекомендацию американские власти объясняют тем, что участие в подобных сделках идет вразрез с внешней политикой США и международными санкциями в отношении России, введенными летом 2014 года.

Как пояснял РБК источник, близкий к Минфину США, участие в размещении и покупка российского долга напрямую не запрещены американским законодательством, но, как считает Минфин, существует риск, что вырученные в ходе размещения средства будут перенаправлены на финансирование организаций, подпавших под санкции.