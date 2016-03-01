Фонд госимущества в этом году планирует продать 450 объектов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в текущем году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации, сообщила пресс-служба фонда.

«ФГИУ будет использовать все возможные способы продажи: аукционы с условиями и без условий на повышение цены и голландского типа (аукцион по принципу снижения цены – УНИАН), продажи на фондовой бирже», - отметила пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году фонд планирует направить в бюджет 17,1 млрд грн.

Главным объектом для приватизации в этом году является 99,6% госпакет акций Одесского припортового завода, конкурс по продаже которого должен начаться 30 июня. От его приватизации фонд планирует выручить не менее 500 млн долл.

Кроме того, Фонд госимущества намерен в июне выставить на приватизацию 70% «Хмельницкоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго», 65% «Харьковоблэнерго», 50,9% «Тернопольоблэнерго» и 99,9% Днепродзержинской ТЭЦ.

Также в мае на фондовых биржах ФГИУ планирует выставить на продажу 25-процентные пакеты акций «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», «Одессаоблэнерго»; в июне – «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго» и «Киевэнерго»; в октябре – «ДТЭК Донбассоблэнерго». В июле ФГИУ намерен продать на фондовой бирже 46% акций «Черкассыоблэнерго».