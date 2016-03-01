У главы Фонда госимущества появился "неожиданный" заместитель

Об этом говорится в принятых еще 20 января соответствующих распоряжениях правительства, опубликованных только сегодня.

В частности, распоряжением №127 с этой должности был уволен Виталий Пилькевич. Согласно документу, он уволен в связи с переходом на другую работу.

В свою очередь распоряжением №128 Кабмин назначил вместо него Державина.

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Согласно данным на сайте ФГИ, помимо должности замглавы ведомтсва, которая значится как вакантная, у главы ФГИ имеются также первый заместитель Дмитрий Парфененко и два заместителя - Андрей Гайдуцкий и Наталия Лебидь.

Отметим, что Державин, занимая должность начальника управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, баллотировался на выборах 2014 года в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко" под №143. Он был депутатом Киевсовета предыдущего созыва (2014-2015), входил во фракцию "УДАР-Солидарность".

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Согласно данным на сайте Киевсовета, Державин родился в 1980 году в Киеве. С 2002 по 2003 годы он работал помощником юриста в ООО "Украинская ассоциация управления собственностью", с 2003 по 2008 - юрисконсультом в ООО "Столица", с 2008 года занимался частной адвокатской практикой.

Ранее СМИ уже сообщали о том, что заместителем Игоря Билоуса может быть назначен давний соратник Кононенко Державин, однако официального подтверждения этой информации не было.