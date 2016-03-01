У главы Фонда госимущества появился "неожиданный" заместитель
Кабинет министров назначил заместителем главы Фонда государственного имущества Владимира Державина, который ранее работал помощником депутата Верховной Рады Игоря Кононенко на общественных началах.
Об этом говорится в принятых еще 20 января соответствующих распоряжениях правительства, опубликованных только сегодня.
В частности, распоряжением №127 с этой должности был уволен Виталий Пилькевич. Согласно документу, он уволен в связи с переходом на другую работу.
В свою очередь распоряжением №128 Кабмин назначил вместо него Державина.
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Согласно данным на сайте ФГИ, помимо должности замглавы ведомтсва, которая значится как вакантная, у главы ФГИ имеются также первый заместитель Дмитрий Парфененко и два заместителя - Андрей Гайдуцкий и Наталия Лебидь.
Отметим, что Державин, занимая должность начальника управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, баллотировался на выборах 2014 года в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко" под №143. Он был депутатом Киевсовета предыдущего созыва (2014-2015), входил во фракцию "УДАР-Солидарность".
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Согласно данным на сайте Киевсовета, Державин родился в 1980 году в Киеве. С 2002 по 2003 годы он работал помощником юриста в ООО "Украинская ассоциация управления собственностью", с 2003 по 2008 - юрисконсультом в ООО "Столица", с 2008 года занимался частной адвокатской практикой.
Ранее СМИ уже сообщали о том, что заместителем Игоря Билоуса может быть назначен давний соратник Кононенко Державин, однако официального подтверждения этой информации не было.