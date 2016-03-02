Moody's ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Китая

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по кредитному рейтингу Китая до "негативного" со "стабильного", подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне Аа3.

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает ТАСС.

Среди основных причин ухудшения прогноза аналитики агентства отмечают дальнейшее снижение финансовых показателей в связи с растущим государственным долгом, а также неопределенность в отношении способностей властей страны к реализации реформ, учитывая их масштабность.

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По данным Moody's, госдолг Китая к концу прошлого года вырос до 40,6% ВВП страны (в 2012 году он составлял 32,5%). При этом к 2017 году государственный долг страны может увеличиться до 43% ВВП.