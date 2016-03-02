Американский индекс NASDAQ показал максимальный дневной рост за полгода

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,11% - до 16865,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 —на 2,39%, до 1978,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,89%, до 4689,60 пункта, продемонстрировав наибольший дневной рост с августа, пишет Прайм.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до 49,5% с январских 48,2%. Хотя показатель все еще находится ниже психологически важной отметки в 50 пунктов, его уровень превзошел прогнозы аналитиков, которые ожидали роста индикатора до 48,5%.

"Отчет ISM показал, что производство снижается более медленно, но все еще снижается. Однако тот факт, что оно не падает быстро, обнадеживает инвесторов", - сказал агентству MarketWatch трейдер R. W. Baird & Co. Майк Антонелли.

Цены на нефть во вторник достигли максимума за последние восемь недель на фоне надежд инвесторов на введение дополнительных мер стимулирования экономик мировыми центральными банками. К закрытию американских бирж стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6% - до 36,78 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,7% - до 34,3 доллара за баррель.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости из Китая, где в понедельник Народный банк Китая понизил норму резервирования для всех коммерческих банков страны на 0,5 процентного пункта — с 17,5 до 17%, чтобы таким образом стимулировать экономический рост. Правила вступают в силу с 1 марта.