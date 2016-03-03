Украинская биржа сократила количество эмитентов в своем индексе

Украинская биржа исключила из индекса акций украинских эмитентов UX 3 компании: Алчевский металлургический комбинат, Енакиевский металлургический завод, Крюковский вагоностроительный завод, сократив таким образом количество ценных бумаг в корзине до 7 с 10.

Об этом сообщила пресс-служба биржи со ссылкой на решение индексного комитета.

В организаторе торгов подчеркнули, что новые параметры индекса вступят в силу 16 марта 2016 года. Индекс будет включать акции Авдеевского коксохимического завода, «Азовстали», «Райффайзен Банка Аваль», «Мотор Сичи», «Центрэнерго», «Укрнафты», «Донбассэнерго».

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года индексный комитет включил в лист ожидания на исключение из индекса UX 4 компании: Енакиевский металлургический завод, Алчевский металлургический комбинат, Авдеевский коксохимический завод и Крюковский вагоностроительный завод.

В бирже сообщили, что причинами для исключения из индекса являются торговые результаты: объем торгов, частота заключения сделок, наличие спроса и предложения, величина спрэда, капитализация с учетом количества акций, находящихся в свободном обращении.