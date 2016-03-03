Фонд госимущества разрабатывает упрощенный механизм принятия аграрных ГП для приватизации

Минагрополитики заявило о готовности передать все госпредприятия из сферы управления Фонда госимущества для максимального ускорения приватизации этих ГП. Вместе с тем эта передача происходит достаточно медленно, из-за неготовности самих объектов, неоформленных документов на государственные аграрные предприятия и так далее. Следовательно, актуальна разработка упрощенного механизма передачи министерских ГП в Фонд госимущества.

Об этом заявил Председатель Фонда госимущества Игорь Билоус в интервью изданию AgroPolit.com.

"Мы придумаем механизм принятия этих объектов, чтобы защитить себя от претензий правоохранителей в случае проверок...Основная проблема - законом не установлены четкие графики передачи объекта от ведомств к ФГИУ, не установлено количество дней для передачи объектов Фонда", - пояснил Игорь Билоус.

Относительно упрощенного механизма передачи объектов Фонду госимущества, Игорь Билоус подчеркнул: "Сейчас изучаем действующий механизм и пытаемся сформировать свои предложения. Основная проблема - законом не установлены четкие графики передачи объекта от ведомств к ФГИУ, не установлено количество дней для передачи объектов Фонда, поэтому это может длиться годами. Возможно, мы сможем попросить установить срок в 60 или 120 дней".

Он также сказал, что Минагрополитики среди тех немногих ведомств, которые готовы передать свои активы Фонду госимущества для дальнейшей приватизации.

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Напомним, ранее Минагрополитики заявило о готовности безотлагательно передать предприятия агропромышленного комплекса в сферу управления Фонда госимущества. Соответствующее письмо в Фонд подписал Министр Алексей Павленко. Так, Минагрополитики готово передать в Фонд госимущества 429 субъектов хозяйствования. Из них 209 предприятий находятся в процессе ликвидации в связи с неудовлетворительным финансово-экономическим положением, банкротством, отсутствием имущества. 127 предприятий - в процессе реорганизации путем присоединения к ГП "Коневодство Украины", "Укрліктрави", "Укрспирт", "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала", которые в дальнейшем должны быть приватизированы. 42 предприятия (в частности, ГП "Артемсоль" и ГП "Укрспирт") могут быть приватизированы после исключения из Закона Украины "О перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" и 51 предприятие не запрещено к приватизации.