Президент подписал закон, позволяющий начать большую приватизацию в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в приватизационный процесс, включающий, в частности, отмену нормы об обязательной продаже на фондовых биржах 5-10% акций стратегических предприятий при проведении их приватизации.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании процесса приватизации", принятый Верховной Радой 16 февраля этого года", - сообщила пресс-служба.

Документ также предусматривает привлечение советников для продажи стратегических предприятий за небюджетные средства и запрещает принимать участие в продаже госкомпаний резидентам страны-агрессора, компаниям из офшорных зон.

Кроме того, закон разрешает принимать участие в приватизации иностранным компаниям, в уставном капитале которых больше 25% государственной собственности.

За реализацию закона отвечает Фонд государственного имущества Украины.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в приватизационный процесс для старта большой приватизации. За данный документ проголосовали 252 депутата при 226 необходимых.

В интервью УНИАН глава фонда Игорь Билоус сообщил, что от принятия этого закона зависит начало приватизации. По его словам, старт приватизации должен начаться как можно скорее, так как есть люди, которые имеют интересы на госпредприятиях.

Большую приватизацию Билоус намерен начать с Одесского припортового завода в июне этого года, после этого на продажу планируется выставить госпакеты акций ряда облэнерго и "Центрэнерго".

Бывший в то время министром экономического развития и торговли Айварас Абромавичус также неоднократно призывал парламентариев поддержать данный законопроект, который будет способствовать прозрачной приватизации.