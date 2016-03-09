В рамках большой приватизации продадут акции 21 агропредприятия

Фонд государственного имущества Украины планирует в 2016 году продать государственные пакеты акций 21 аграрного предприятия, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на своей странице в Facebook.

"Среди перечня государственных предприятий, запланированных Фондом государственного имущества Украины к продаже в 2016 году, - 21 предприятие аграрного сектора", - написал министр.

В приведенном главой Минагропрода списке государству принадлежат самые большие пакеты акций в "Кировоградском комбинате по выпуску продовольственных товаров" (99,5%, запланированная стартовая цена продажи на аукционе – 22,4 миллиона гривень), а также в предприятии "Билыки" (97%, начальная цена – 2,5 миллиона гривень). Кроме того, относительно крупные суммы государство сможет выручить за продажу 49,6% акций "Херсонводбуда" (6,4 миллиона гривень), почти 49% акций "Браиловской базы хранения и реализации средств защиты растений" (4,3 миллиона гривень), 25% акций мясо-молочного комплекса "Сиверский" (4,3 миллиона гривень).

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод намерен в текущем году передать Фонду госимущества для дальнейшей приватизации все находящиеся в управлении министерства госпредприятия.

Всего Минагропрод готов передать 429 субъектов хозяйствования. Из них 209 предприятий находятся в процессе ликвидации, 127 - в процессе присоединения к госпредприятиям "Коневодство Украины", "Укрликтравы", "Укрспирт" и др. Еще 42 предприятия (в частности, "Артемсоль" и "Укрспирт") могут быть приватизированы после исключения из Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", а 51 предприятие не запрещено к приватизации. Таким образом приватизации будут подлежать 93 предприятия.