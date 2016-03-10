Немецкая биржа продает свою американскую "дочку" в связи с неоправдавшимися надеждами

Немецкая биржа (Deutsche Börse) продает свою дочернюю компанию в США ISE американской бирже Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за 1,1 млрд долларов, передает DW со ссылкой на сообщение немецкого биржевого оператора во Франкфурте-на-Майне.

Глава Deutsche Börse Карстен Кенгетер в связи с продажей ISE заявил, что Немецкая биржа стремится занимать первое или второе место во всех сферах своей деятельности. "В тех случаях, когда один из наших бизнесов не может достичь этой цели, мы рассматриваем другие варианты", - сказал он.

Читайте такжеГермания похвасталась рекордным бюджетным профицитом - более 19 миллиардов евроСделка, которая завершится во второй половине 2016 года, осуществляется на фоне планов Немецкой биржи слиться с конкурентом в Лондоне London Stock Exchange, чтобы сформировать крупнейшую биржевую площадку в Европе.

В 2007 году Deutsche Börse приобрела биржу International Securities Exchange почти за 3 млрд долларов, однако ее надежды, связанные с покупкой, не оправдались.