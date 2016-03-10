Фонд госимущества хочет осенью выставить на продажу 60,2% акций "Запорожьеоблэнерго"

Фонд государственного имущества планирует выставить на продажу 60,2% акций компании "Запорожьеоблэнерго" в октябре-ноябре 2016 года, сообщил глава фонда Игорь Билоус на заседании правительства в четверг.

"У нас немного растянутый график из-за доноров, которые финансируют (процедуру приватизации – УНИАН). Мы "Запорожьеоблэнерго" можем поставить на октябрь-ноябрь", – сказал он.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков, присутствовавший на заседании, отметил, что компанию нужно приватизировать в более сжатые сроки.

"Учитывая акционеров, "Запорожьеоблэнерго" нужно поставить (на приватизацию – УНИАН) в первую очередь", - подчеркнул Аваков.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 21 марта проведет конкурс по отбору оценщиков 60,2% акций энергогенерирующей компании "Запорожьеоблэнерго", 99,99% Одесской ТЭЦ, 99,83% Херсонской ТЭЦ, 99,93% Днепродзержинской теплоэлектроцентрали для последующей приватизации госпредприятий.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обратилась в Фонд госимущества с просьбой сменить руководство энергоснабжающей компании "Запорожьеоблэнерго" из-за нанесения им убытков компании и государству.

Справка УНИАН. "Запорожьеоблэнерго" входит в четверку крупнейших энергоснабжающих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.