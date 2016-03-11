Fitch снизило рейтинг ДТЭК Ахметова до дефолтного уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинг крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК, контролируемого бизнесменом Ринатом Ахметовым, до дефолтного уровня "RD" с "С" в связи с вероятной просрочкой ряда платежей по банковским кредитам и невыплатой банковских долгов.

Об этом говорится в сообщении агентства.

"Fitch отмечает, что льготный период по большинству платежей ДТЭК по банковским займам на общую сумму порядка 14,3 миллиарда гривень или 258 миллионов долларов закончился в феврале 2016 год. В конце февраля ДТЭК так и не расплатился по основным долгам", - говорится в сообщении.

По мнению агентства, ДТЭК вероятно инициирует переговоры по отсрочке платежей по банковским кредитам и своим евробондам на несколько месяцев. Вместе с тем, финансовая позиция, по мнению Fitch, была и остается весьма слабой и подверженной валютным и банковским рискам.

Согласно сообщению Fitch, агентство снизило до дефолтного уровня все рейтинги ДТЭК, за исключением национального. Национальный рейтинг компании был подтвержден на уровне "С" и отозван, поскольку по правилам Fitch национальный рейтинг для ДТЭК более не является релевантным.

Читайте такжеДТЭК Ахметова в прошлом году сократил производство электроэнергии на 20%

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская" и пять обогатительных фабрик. Сегмент генерации представлен "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго". Компания "Сервис-Инвест", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", "ДТЭК Донецкоблэнерго" и ПАО "Днепрооблэнерго" представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии. В состав ДТЭК входит "Киевэнерго", которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

По итогам 2015 года компания сократила производство электроэнергии на 20% - до 38,284 миллиарда кВт-ч по сравнению с 47,8 миллиарда кВт-ч за 2014 год, добычу угля - на 22,7% - до 28,7 миллиона тонн с 37,1 миллиона тонн в 2014 году, экспорт электроэнергии - вдвое, до 3,555 миллиарда кВт-ч, экспорт угля сократился втрое - до 1,387 миллиона тонн.

Читайте такжеДТЭК Ахметова значительно сократил производство угля и электроэнергии

Также ДТЭК в 2015 году сократила импорт энергетического угля для нужд своих тепловых электростанций в 4 раза - до 0,404 миллиона тонн с 1,687 миллиона тонн.

Добыча природного газа компанией ДТЭК за 2015 год увеличилась по сравнению с 2014 годом на 73% - до 1,3 миллиарда кубометров.