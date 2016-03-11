Анонимный инвестор посеял панику на Стамбульской бирже

Анонимный инвестор турецкого рынка акций по прозвищу Чувак (the dude) вызвал смятение на Стамбульской фондовой бирже. Он делает крупные ставки с непонятной целью, и вычислить его пока не удалось, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Чувак появился полтора года назад и в первый день совершил сделок на 450 миллионов долларов — на сумму почти в два раза больше, чем в среднем по рынку. Сейчас трейдер проводит транзакции с нарастающей частотой, отпугивая других торговцев, которые не в состоянии предсказать, когда именно Чувак снова ударит по рынку.

Тургай Озанер из компании Istanbul Portfolio несколько месяцев пытается раскрыть личность таинственного инвестора. Он ежедневно просматривает отчеты о результатах торгов в надежде получить хоть какую-то информацию, но усилия пока не принесли результатов. «Никто ничего не знает», — сетует Озанер.

Удалось выяснить, что сейчас Чувак работает через брокерскую компанию Yatirim Finansman. Ранее она заключала около двух процентов сделок на рынке, на текущий момент ее доля выросла почти до 50 процентов, опередив, например, такого гиганта, как UBS.

«Это гигантский слон в посудной лавке. У него достаточно денег, чтобы двигать рынок в любом направлении», — утверждает глава Ak Portfoy (управляет портфелем на 610 миллионов долларов) Керем Байкал.

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Стратег BNP Paribas Ишик Окте полагает, что Чувак пользуется торговыми роботами. В конце 2015 года Стамбульская биржа запустила новый центр обработки данных, чтобы привлечь алгоритмических трейдеров. «Этот парень открыл новый рынок и пожинает плоды. Сейчас у него нет конкурентов, но они появятся», — комментирует он.

В 2016 году Стамбульская биржа увеличила дневной оборот на восемь процентов. Для сравнения: Варшавская биржа просела на 15 процентов, Московская — на 27 процентов.