Fitch подтвердило рейтинги Греции на уровне "CCC"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Греции в иностранной и национальной валюте на отметке "CCC", передает ПРАЙМ.

Долгосрочные кредитные рейтинги приоритетного необеспеченного долга по облигациям в иностранной и национальной валюте также были подтверждены на уровне "CCC". Краткосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента Греции в иностранной валюте и кредитный рейтинг страны по краткосрочным коммерческим бумагам были подтверждены на отметке "C", а кредитный потолок страны - на "B".

Читайте такжеКредиторы решили вернуться в Грецию, несмотря на разногласия с МВФКак отмечает в релизе Fitch, Грецией был достигнут значительный прогресс в направлении согласования условий первого пересмотра программы финансовой помощи со стороны Европейского стабилизационного механизма (ESM), но риски реализации остаются.

Очередное согласование мер с кредиторами Греции, по мнению Fitch, будет в большей мере направлено на урегулирование ситуации с просроченными кредитами и укрепление правовых процессов и институтов, что, в случае успеха, будет стимулировать потенциал роста экономики Греции.

Власти еврозоны одобрили в августе 2015 года уже третью программу кредитования Греции во избежание ее дефолта. Пока кредиты по новой программе дает только ESM. Греция обязалась проводить политику жесткой экономии и согласовывать с международными кредиторами все действия в экономической сфере. Представители кредиторов, среди которых сотрудники МВФ, ЕЦБ, Еврокомиссии и ESM, оценивают успехи властей Греции в процессе корректировки экономики страны и реформ. Как правило, положительная оценка ситуации открывает путь траншам кредитов.

Третья программа международной финансовой помощи Греции была утверждена 15 августа 2015 года. Как и две предыдущие программы, она рассчитана на три года. Ее объем составляет до €86 млрд, из них до €10 млрд предусмотрены на нужды рекапитализации банков. Средний срок погашения кредитов по этой программе составляет 32,5 года.