Нет спроса: Фонд госимущества хочет продать акции 31 госпредприятия со скидкой 50-60%

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в период с 15 по 18 марта планирует продать на фондовых биржах госпакеты акций 22 предприятий со скидкой 60% и 9 предприятий со скидкой 50%, сообщила пресс-служба фонда.

Причиной такого снижения цены является отсутствие спроса на данные пакеты акций по результатам предыдущих конкурсов.

В частности, со скидкой в 60% ФГИУ намерен продать 15 марта на «Украинской фондовой бирже» 97% агропредприятия «Билыкы» (Черниговская область) с начальной ценой 1,38 млн грн и 25% «Черниговского завода радиоприборов» с начальной ценой 4,67 млн грн.

Со скидкой 50% фонд планирует продать 99,5% «Кировоградского комбината по выпуску продовольственных товаров», 48% «Хлебозавода «Железнодорожник» (Сумская область), 23% «Индустриальной стеклянной компании» (Херсон), 99,9% предприятия «Бескид» (Закарпатская область), 99,9% «Завода «Прилив» (Запорожская область), 50% «Запорожского облплемпредприятия», 99,9% «Научно-производственного предприятия «Система» (Харьков), 99,9% «Артемовского машиностроительного завода «Победа труда» (Донецкая область) и 89,5% «Белоцерковского завода резиновых технических изделий» (Киевская область).

Кроме того, по методу снижения цены ФГИУ продаст на этой неделе 9,6% акций николаевского «Черноморского судостроительного завода», 25% «Деражнянского предприятия по племенному делу в животноводстве» (Хмельницкая область) и 24,9% предприятия «Луценко» (Полтавская область).

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества Украины в текущем году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году фонд планирует направить в бюджет 17,1 млрд грн.