В ЕС создадут одну из крупнейших в мире торговых площадок: Лондонская и Франкфуртская биржи объединятся

Лондонская фондовая биржа LSE и ее конкурент из Франкфурта Deutsche Boerse достигли соглашения о слиянии.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в результате слияния возникнет одна из крупнейших бирж мира стоимостью примерно в 30 млрд долларов.

Представители бирж отмечают, что сделка позволит ежегодно экономить около 500 млн долларов.

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В результате слияния акционеры немецкой биржи получат 54,4% акций, а владельцы LSE – 45,6%.

Оба партнера по сделке рассчитывают, что грядущее объединение позволит составить жесткую конкуренцию биржам США и Гонконга.