В ЕС создадут одну из крупнейших в мире торговых площадок: Лондонская и Франкфуртская биржи объединятся
12:44, 16 марта 2016Фондовый рынок
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Капитализация объединенной компании составит около $30 млрд.
REUTERS
Лондонская фондовая биржа LSE и ее конкурент из Франкфурта Deutsche Boerse достигли соглашения о слиянии.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в результате слияния возникнет одна из крупнейших бирж мира стоимостью примерно в 30 млрд долларов.
Представители бирж отмечают, что сделка позволит ежегодно экономить около 500 млн долларов.
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В результате слияния акционеры немецкой биржи получат 54,4% акций, а владельцы LSE – 45,6%.
Оба партнера по сделке рассчитывают, что грядущее объединение позволит составить жесткую конкуренцию биржам США и Гонконга.
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