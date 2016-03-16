Гарантийный взнос при приватизации уменьшен до 5% от начальной цены

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) своим приказом снизил размер гарантийного взноса потенциального покупателя стратегических госпредприятий до 5% с 20% от начальной цены объекта, сообщил на встрече с журналистами глава ведомства Игорь Билоус.

"Мы снизили размер взноса до 5%... После решения покупателя об участии в конкурсе, он получит платежку с 5%, которую должен будет оплатить", - сказал он.

Приказ на данный момент ожидает регистрации в Министерстве юстиции, после этого его должен также утвердить Антимонопольный комитет Украины.

Билоус сообщил, что фонд снизил размер взноса с целью снизить риски инвестора при покупке стратегических госкомпаний.

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Ранее в интервью УНИАН глава фонда отметил, что ведомство намерено снизить гарантийный взнос. По словам Билоуса, например, при цене госпакета акций Одесского припортового завода в 500 миллионов долларов, инвестор должен будет внести 100 миллионов долларов гарантийного взноса. Но потенциальные покупатели не готовы перечислять такую сумму, так как боятся потерять деньги.