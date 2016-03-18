Moody's отозвало все национальные рейтинги в РФ

Дочерняя компания международного рейтингового агентства Moody's - Moody's Interfax - отозвала все рейтинги по национальной шкале в России.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает ТАСС.

"Moody's отозвало рейтинги в связи с особенностями бизнеса", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее агентство Moody's сообщало о том, что приняло решение прекратить присвоение рейтингов России по национальной шкале.

"Решение принято в свете законодательных изменений и других потенциальных ограничений, которые влияют на присвоение рейтингов по национальной шкале в России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Moody's намерен закрыть свое совместное предприятие в РФ Moody's Interfax Rating Agencу.

Несмотря на это, агентство планирует сохранять присутствие на территории России и продолжит присваивать рейтинги по глобальной шкале.

Ранее в конце февраля рейтинговое агентство Fitch сообщило, что может отказаться от присвоения российским компаниям рейтингов по национальной шкале, чтобы избежать противоречия с нормами российского и международного законодательства.

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В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о требованиях к деятельности рейтинговых агентств в РФ.

Согласно документу, рейтинговую деятельность на территории РФ вправе осуществлять юридические лица, созданные в организационно-правовой форме хозяйственного общества, после внесения Банком России сведений о них в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Закон также устанавливает минимальный размер собственного капитала рейтингового агентства в размере 50 млн руб.