Национальный депозитарий Украины возглавит иностранец

Конкурсная комиссия, состоящая из представителей Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национального банка Украины и международных финансовых институтов, выбрала Миндаугаса Бакаса, который работает на должности руководителя Центрального депозитария ценных бумаг Литвы, главой правления Национального депозитария Украины (НДУ), сообщила пресс-служба НКЦБФР.

«Конкурсная комиссия рекомендовала наблюдательному совету утвердить Миндаугаса Бакаса главой правления Национального депозитария Украины», - отметила пресс-служба.

Как сообщил на встрече с журналистами глава конкурсной комиссии Александр Панченко, критериями отбора главы правления НДУ были удаленность от политики, от олигархов, обладание стратегическим видением развития депозитарной системы.

«Человек, который будет руководить депозитарием, должен быть равноудален от политики, он не должен быть вовлечен в какие-то истории, должен быть удален от олигархов, от сфер влияния. При этом он должен обладать знаниями и практикой работы в депозитарной сфере. И у него должно быть видение, куда вести систему», - сказал он.

Панченко сообщил, что на данный момент с Бакасом не подписан контракт, его кандидатуру должен утвердить Наблюдательный совет Нацдепозитария 21 марта. После этого, собрание акционеров депозитария, которое предварительно состоится 26 апреля, окончательно должно утвердить кандидатуру нового главы правления.

«Бакас должен сформировать команду сам, мы ему даем на это полный карт-бланш. Мы понимаем, что у него не очень много знакомых в Украине людей, которые готовы пойти с ним в команду. Думаю, что мы будем работать с ним в паре: он будет искать людей, мы будем кого-то предлагать, но без его соглашения никто назначаться не будет», - добавил Панченко.

Также глава конкурсной комиссии отметил, что публичный конкурс по отбору кандидатов на должность главы правления НДУ проводился впервые в Украине. По его словам, всего было около 30 кандидатов, из которых 13 иностранцев, но не все из них смогли принять предложение переехать на постоянной основе в нашу страну.

Читайте такжеУкраинская компания выкупила у россиян 20% одной из крупнейших бирж в стране

Как сообщал УНИАН, в феврале конкурсная комиссия отобрала 4 кандидатов на должность главы правления Национального депозитария Украины, которыми стали Миндаугас Бакас, Анджел Рабаджийски (Болгария), Руслан Магомедов и Андрей Порада (оба - Украина).

В комиссии сообщили, что Бакас и Рабаджийски работали на восточноевропейском фондовом рынке, а Магомедов и Порада – на украинском.

Справка УНИАН. Национальный депозитарий обеспечивает формирование и функционирование системы депозитарного учета ценных бумаг, ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины.

Уставный капитал акционерного общества «Национальный депозитарий Украины» составляет 103,2 млн грн. Государству принадлежат 25% акций, управление которыми осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Кроме того, 25% акций Национального депозитария принадлежат Национальному банку Украины. 24,9% принадлежит "Ощадбанку", 10,9% - корпоративному негосударственному пенсионному фонду НБУ.

На данный момент главой правления НДУ является Геннадий Журов.

Миндаугас Бакас работает на должности руководителя Центрального депозитария ценных бумаг Литвы с 2012 года. До этого он 5 лет был начальником департамента развития рынка NASDAQ OMX Vilnius. С 2001 года по 2007 год Бакас работал в Swedbank на должности главы направления депозитарного обслуживания.