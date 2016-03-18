Украинская биржа сократила прибыль почти в 10 раз

Украинская биржа по результатам 2015 года снизила чистую прибыль в 9,7 раз по сравнению с 2014 годом – до 527 тыс. грн.

Как говорится в сообщении биржи в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сумма активов компании выросла в отчетном периоде на 3,13% - до 42,8 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность биржи в прошлом году выросла по сравнению с 2014 на треть – до 1,5 млн грн.

Текущие обязательства в 2015 году выросли на 7,77% - до 11,1 млн грн. При этом долгосрочные обязательства в прошлом году по сравнению с 2014 годом снизились на 6,17% - до 547 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, чистая прибыль Украинской биржи по итогам 2014 года составила 5,27 млн грн против чистого убытка в 2013 году в размере 1,59 млн грн.

Общий объем торгов на Украинской бирже в 2015 году упал на 22% по сравнению с 2014 годом и составил 6,69 млрд грн, а общее количество сделок за год уменьшилось на 52% - до 283 тыс.